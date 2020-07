HUAWEI Gesponsorde inhoud Snooze & don’t loose: wat je moet weten over het belang van recovery time in de Fit 4 Summer challenge Aangeboden door Huawei

07 juli 2020

14u00 7

Onze Fit 4 Summer Challenge helpt jou in drie weken tijd naar een fittere versie van jezelf. Maar vooraleer je unstoppable Forrest Gump-gewijs aan het sporten slaat, is het belangrijk om te weten dat hoe groter je inspanningen overdag zijn, hoe meer je lichaam en je geest nood hebben aan rust en slaap. Het nieuwe smart/sportwatch van Huawei (WATCH GT2) brengt jouw slaap in kaart en vertelt jou hoeveel revovery time je nodig hebt vooraleer je die sportschoenen weer mag aantrekken. Onze redactrice duwde zonder gêne nog eens op de snoozeknop van haar hippe horloge.

SPORT & HERSTEL

Vuistje voor mezelf en alle andere Fit 4 Summer sporters. Nu we onszelf bij de categorie atleten mogen rekenen - bescheidenheid is overroepen - is het belangrijk om te beseffen dat sport en rust onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En hoewel ik in eerste instantie op korte termijn een energieboost waarneem na het sporten, voel ik me op langere termijn behoorlijk uitgeput sinds ik meerdere malen per week actief ben op de sportmat. Sporten vergt een mentale inspanning (doorzettingsvermogen!) en is belastend voor je spieren. Voldoende herstel en rust is de boodschap als je wil volhouden, je conditie en je sportprestaties wil verbeteren én blessures wil vermijden. En daarbij helpt de gloednieuwe WATCH GT2 van Huawei. Na je work-out kan je in de categorie ‘trainingsgegevens’ je resultaten aflezen: duur, verbruikte kcal, hartslag... maar krijg je eveneens de hersteltijd die jouw lichaam nodig heeft alvorens opnieuw te mogen gaan sporten (na een Fit 4 Summer-sessie: 16u. Check!). Na een rondje hardlopen van 8 km laat mijn horloge me weten dat ik best een volledig dag herstel. En effectief, wanneer ik te snel weer aan het lopen ga, merk ik dat ik niet voldoende energie heb bijgetankt om vooruit te geraken en nemen mijn prestaties af, wat niet bepaald motiverend werkt. Nee, dan liever voldoende rusttijd inlassen en een geweldige loopprestatie neerzetten.

SLAAP-PASPOORT

Uit onderzoek blijkt dat sporters die te weinig of niet-kwalitatief slapen, slechter presteren.

Slaaptekort heeft een negatief effect op snelheid, nauwkeurigheid en duurprestaties. Wanneer je een slaaptekort hebt, ben je bovendien minder geconcentreerd (“wat moest ik nu weer met mijn linkerbeen doen?), leer je minder goed iets nieuws aan (“single leg hamstring curls? Ik dacht het niet”) en neem je vaker verkeerde beslissingen (“ok, ik ga dan nu stoppen”). Mensen die consequent slecht slapen krijgen sneller blessures, hebben een lagere pijngrens, meer stress, een hoger gewicht en een slechter immuunsysteem. Maar zelfs één nacht slecht slapen, kan al leiden tot een verhoogde hartslag en meer zuurstofgebruik. Tip: doe je WATCH GT2 van Huawei niet uit wanneer je gaat slapen - no worries: het went - want het horloge registreert nauwkeurig al jouw slaapgegevens en stuurt deze door naar je smartphone (de mijne = een Huawei P40 Pro) die jouw afgelopen nacht vervolgens in een heus slaappaspoort giet. Je komt via de gezondheids-app vervolgens te weten of je voldoende slaapt, regelmatig slaapt, diep genoeg slaapt, hoeveel keer je wakker bent geweest, de kwaliteit van je ademhaling... De afgelopen week scoor ik 75 punten op slaapkwaliteit. Blijkt dat de kwaliteit van mijn ademhaling gedaald is en de continuïteit van mijn diepe slaap eerder aan de lage kant is. Via mijn telefoon krijg ik ook tips om mijn diepe slaap - noodzakelijk om goed te functioneren - te bevorderen: pak bijvoorbeeld spanning en stress aan en check omgevingsfactoren zoals licht, geluid, temperatuur, vochtigheidsgraad... (niets echter over een snurkende partner). De beste tip: voorkom zware inspanning net voor je gaat slapen. Sinds ik wat vroeger ga sporten, slaap ik effectief dieper. En dankzij mijn horloge - dat nu elke ochtend om 7u15 subtiel rond mijn pols zoemt - word ik minder gehaast wakker. Maar voor de zekerheid - * kuchje * - plan ik alsnog een middagdutje in. Zzz.

Klik hier en check de haalbare oefeningen van onze Fit 4 Summer Challenge. Work it!