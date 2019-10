Snoeien in aanbod De Lijn? “Mensen vragen juist meer en beter openbaar vervoer” HAA

14 oktober 2019

10u31

Bron: Belga 6 De onbetrouwbaarheid bij de De Lijn oplossen door de frequentie op bepaalde lijnen te verminderen van vijf naar vier bussen per uur , zoals De Lijn-topman Roger Kesteloot oppert in Het Laatste Nieuws, is geen oplossing. Dat zeggen vakbond ACOD en reizigersorganisatie TreinTramBus in een reactie.

Volgens Peter Thoelen van TreinTramBus kan zo'n frequentievermindering eventueel een tijdelijke maatregel zijn op lijnen waar er voldoende aanbod is. "Dus niet op een lijn waar twee bussen per uur rijden dat aantal terugbrengen naar één", aldus Thoelen. "De maatregel moet ook sowieso tijdelijk zijn, het is geen structurele oplossing. Wij willen juist een uitbreiding van het aanbod."

De Lijn had tekort aan personeel moeten zien aankomen Rita Coeck (ACOD)

Ook vakbondsvrouw Rita Coeck van ACOD benadrukt dat een frequentievermindering geen oplossing is. “De mensen vragen juist meer en beter openbaar vervoer. De oplossing ligt bij meer budgetten voor openbaar vervoer, maar daarvoor toont de nieuwe Vlaamse regering geen enkele ambitie, in tegenstelling tot Brussel en Wallonië.”



Dat er vandaag een tekort aan personeel is, had De Lijn volgens Coeck ook moeten zien aankomen. “Ruim 500 mensen die met pensioen gaan, dat is niet van de ene dag op de andere. Een personeelsdirecteur zou zoiets moeten voorzien.”