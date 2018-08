Snelwegparking langs E40 in Jabbeke komende 3 maanden 's nachts dicht na schietpartij tussen transmigranten Rob Van herck

30 augustus 2018

15u10

Bron: VTM NIEUWS, Belga 60 De snelwegparking op de E40 richting kust in Jabbeke wordt de komende drie maanden 's nachts gesloten. Dat bevestigt de burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) aan VTM NIEUWS. In de nacht van dinsdag op woensdag vond er nog een schietpartij plaats tussen transmigranten, waarbij toen een gewonde viel.

De maatregel geldt al zeker voor de komende drie maanden, en is van kracht van 20 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend. De maatregel gaat wel pas zaterdag in, omdat de transportsector nog de tijd moet krijgen om een oplossing te vinden.

De snelwegparking is een geliefkoosde plek voor transmigranten die daar problemen in een vrachtwagen te klimmen in de hoop op die manier in Groot-Brittannië te komen. "Ik neem zelf die beslissing. Niemand heeft de voorbije weken gehoor gegeven aan mijn vraag. Ik heb de betrokken diensten net zelf op de hoogte gebracht", aldus burgemeester Vanhessche.

"De situatie raakte genormaliseerd toen de parking bewaakt werd door privébewakers, maar toen dat stopte, door een gebrek aan financiële middelen, begon alles opnieuw", besluit de burgemeester

In de nacht van dinsdag op woensdag raakte er bij een schietpartij tussen transmigranten nog één persoon gewond.