Snelwegparking langs E40 in Jabbeke eerste nacht volledig afgesloten na schietpartij tussen transmigranten bvb

02 september 2018

15u42

Bron: Belga 0 De parking langs de E40 in Jabbeke werd afgelopen nacht op bevel van burgemeester Daniel Vanhessche (CD&V) voor het eerst afgesloten. De maatregel blijft in principe drie maanden van kracht. Volgens de burgemeester is alles vlot verlopen.

De West-Vlaamse snelwegparkings vormen al jarenlang het vaste werkterrein van mensensmokkelbendes. Transmigranten proberen zich te verstoppen op vrachtwagens richting Verenigd Koninkrijk. Deze zomer kwam het in de buurt van de parkings meermaals tot confrontaties tussen groepen transmigranten. Bij een schietincident in Jabbeke raakten in de nacht van dinsdag op woensdag zelfs twee transmigranten gewond.

De burgemeester van Jabbeke besloot daarop om de parking langs de E40 de komende maanden 's nachts af te sluiten. Gisteravond ging de snelwegparking om 20 uur dicht. "Ik was zelf aanwezig en zag hoe alles heel vlot verliep", aldus Daniel Vanhessche. "Alle vrachtwagenchauffeurs die al op de parking stonden, werden door de lokale politie gevraagd om de parking te verlaten." Vanochtend om 6 uur werd de parking opnieuw opengesteld.

De afgelopen jaren werden al verschillende middelen ingezet om de problematiek aan te pakken. Zo was de snelwegparking in Westkerke van 2014 tot 2017 volledig afgesloten. In Jabbeke bewees een systeem met privé-bewaking zijn waarde. "Ik sta sowieso open voor alle oplossingen, maar het belangrijkste is het onveiligheidsgevoel in mijn gemeente wegnemen. Als er actief rond gewerkt wordt, ben ik ervan overtuigd dat er ook een oplossing komt", besluit Vanhessche.