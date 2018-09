Snelwegparking Jabbeke blijft 's nachts voor minstens drie maanden dicht: "Andere oplossingen zijn er niet gekomen" AW

04 september 2018

20u02

Bron: Belga 0 De burgemeester van Jabbeke Daniël Vanhessche komt niet terug op zijn besluit om de snelwegparking langs de E40 op zijn grondgebied te sluiten. Dat zei hij na een overleg vanmiddag op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) met enkele burgemeesters die met dezelfde problemen kampen. Jabbeke wil met de maatregel de problematiek met transmigranten tegengaan.

"Ik heb absoluut niets bijgeleerd deze middag", aldus Vanhessche. "Het eerste deel was een overzicht, het tweede deel een vragenronde waar ik onze problematiek en mijn maatregel om de parking 's nachts te sluiten heb toegelicht. Oplossingen zijn er niet gekomen", aldus de burgemeester. "Het bleek een coördinatie- en informatievergadering maar ik meen dat problematiek al genoeg gekend is", aldus de burgemeester.

Andere burgemeesters zullen zijn voorbeeld niet volgen, maar toch voelt de burgemeester van Jabbeke zich gesteund, ook door de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé. "Het enige wat ons beloofd werd is extra en meer gecoördineerde acties. Er is wel erkend dat West-Vlaanderen momenteel het meest belaagd wordt door de problematiek."

Transmigranten uit het straatbeeld

Zelfs als er oplossingen komen, zoals privébewaking, blijft de burgemeester bij zijn besluit. "Dat is niet voldoende. Eerst moeten we de transmigranten uit het straatbeeld zien te krijgen. Ik hoor dat de politie opnieuw mensen zag met wapens, dus voor mij is dat genoeg om mijn beslissing niet in te trekken", besluit hij.

Jabbeke sluit de parking sinds vorige zaterdag af, tussen 20 uur en 8 uur. Die beslissing kwam er na een schietincident met transmigranten precies een week geleden.