Snelwegparking Jabbeke blijft 's nachts gesloten voor langparkeerders: "Normaal zal daar niets aan veranderen"

15 november 2018

17u49

De snelwegparking van Jabbeke langs de E40 is 's nachts nog altijd afgesloten voor langparkeerders en dat zal ook zo blijven. Dat bevestigt burgemeester Daniël Vanhessche. Problemen met transmigranten, de reden van de sluiting, zijn er tot op heden niet meer, in tegenstelling tot in Oudenburg.

Begin september besliste Vanhessche na een incident met agressie met transmigranten dat de snelwegparking op de E40 's nachts zou afgesloten worden voor langparkeerders. 's Nachts tanken kan wel terug.



Al zou de maatregel aanvankelijk maar drie maanden gelden, het ziet er niet naar uit dat Vanhessche zijn sancties zal opheffen. "Dit zal zo blijven, ook na het verstrijken van de drie maanden, want twee jaar geleden is er een overeenkomst gesloten met het kabinet van minister Weyts, waarbij de parkings in Jabbeke en in Mannekensvere 's nachts dicht gaan voor vrachtwagens. De parking van Westkerke zou de nachtparking worden", aldus Vanhessche. “Normaal zal er niets aan de huidige toestand veranderen."

Prikkeldraad en camerabewaking

De sluiting miste zijn effect niet want Jabbeke ervaart geen overlast meer van transmigranten. Ook Oudenburg sloot zijn parking in Westkerke af, maar die werd alsnog heropend op bevel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) en na enkele maatregelen. Zo werd er prikkeldraad opgehangen, kwam er camerabewaking en werden privé-bewakers ingeschakeld.



"Quasi dagelijks worden transmigranten die in vrachtwagens proberen te geraken door de privé-bewaking van de parking gestuurd", aldus Peter Velle, burgemeester van Oudenburg. Hij klaagt ook aan dat heel wat zwerfvuil tussen de prikkeldraad verstrikt raakt.