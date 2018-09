Snelwegparking een avond open en meteen prijs: vluchtelingen steken snelweg over Bart Boterman

26 september 2018

16u30

De E40-snelwegparking in Westkerke was gisteravond nog maar net open na uitbreiding en beveiliging en meteen werden de eerste groepen vluchtelingen gesignaleerd.

Mensensmokkelaars en vluchtelingen lijken zeer goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. De Lokale Politie Kouter bevestigt dat er gisteren de hele avond en nacht beweging van transmigranten was.

Volgens burgemeester Peter Velle (CD&V) poogden een achttal vluchtelingen de snelweg over te steken om de parking richting Frankrijk binnen te dringen. "Een zeer gevaarlijke situatie, maar opnieuw laten sluiten is geen optie, want de minister schorst die beslissing toch meteen", zegt burgemeester Velle. "Het enige wat ik kan doen, is de ministers en gouverneur elke dag briefen over wat er in Westkerke gebeurt. Ik blijf ijveren voor structurele maatregelen, waarvoor korpschef Nicholas Paelinck van Politiezone Westkust ook ijvert", aldus Velle.

Gouverneur Carl Decaluwé wil naar eigen zeggen geen overhaaste beslissingen nemen. "We moeten de situatie de komende dagen en weken opvolgen. Op basis van een nacht kunnen we geen conclusies trekken. Als bijsturing nodig blijkt, zullen we dat op tijd doen", aldus de gouverneur. Maar op het eerste zicht laten vluchtelingen zich niet afschrikken door scheermesjesdraad en twee bewakers en een hond.