Snelwegdieven veinzen panne aan E314 in Maasmechelen en beroven hulpvaardig gezin IB

08 augustus 2018

07u18

Bron: Het Belang van Limburg, VRT 7 In Limburg is een gezin uit Heusden-Zolder gisterenavond beroofd toen ze twee mensen wilden helpen die op de E314 ter hoogte van Maasmechelen in panne waren gevallen. De 'panne' bleek echter een truc te zijn om mensen te misleiden en vervolgens te beroven. Nadat de dieven geld uit het handschoenenkastje van het gezin stalen, reden ze de vrouw aan in hun vlucht: ze liep daarbij lichte verwondingen op. Dat melden Het Belang van Limburg en de VRT.

De vader van het gezin probeerde nog achter de twee dieven aan te gaan, maar crashte tegen de vangrail.

De vader en moeder uit Heusden-Zolder waren samen met hun twee kinderen van vier en vijf jaar onderweg naar Duitsland om er te gaan shoppen, toen ze ter hoogte van Maasmechelen een auto met pech langs de E314 zagen staan.

Toen de hulpvaardige moeder informeerde of ze kon helpen, werd ze beroofd. De dieven stalen een portemonnee met veel contant geld, dat bedoeld was voor het winkeluitje in Duitsland.

De familie was volgens de krant na de brutale overval in shock.