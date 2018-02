Snelweg weer vrij, maar nog steeds file op E17 na ongeval in Kortrijk-Oost Hans Verbeke

01 februari 2018

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een ongeval met een kleine vrachtwagen zorgde vanmorgen voor grote hinder op de E17 in de buurt van Kortrijk. De vrachtwagen, geladen met stellingbuizen, kantelde om nog onbekende reden. Dat gebeurde even voor zeven uur in de richting van de Franse grens, kort voor de afrit Kortrijk-Oost. De snelweg is ondertussen weer volledig vrij.

Een aanhangwagen met dezelfde lading schoot los van de vrachtwagen en kwam pas dik honderd meter verder tot stilstand tegen de middenberm. Door het ongeval waren twee rijstroken versperd. De wegpolitie sloot een tijdje de snelweg volledig af om de brandweer toe te laten in veilige omstandigheden de nodige signalisatie te plaatsen, zodat het verkeer nadien via de rechterrijstrook weer kon passeren.

Een en ander zorgde echter voor een file die minstens tot voorbij het op- en afrittencomplex in Waregem reikte. De wachttijden liepen er op tot meer dan een uur. In de richting van Gent vormde zich een bescheiden kijkfile. Iets voor negen uur waren vrachtwagen en aanhangwagen getakeld en kon de brandweer beginnen met het proper maken van de rijweg. Intussen is de snelweg weer vrij en lost de file zich langzaam op, al was het om 9.15 uur nog altijd een uur aanschuiven van in Waregem.

Omdat na het ongeval ook de secundaire wegen in Deerlijk (N36) en Waregem (N382 en N43) dichtslibden met automobilisten die de file op de snelweg wilden omzeilen, raadde het Vlaams Verkeerscentrum aan om vanuit Gent over Brugge via de E403 naar Kortrijk te rijden.