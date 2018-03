Snelweg tijd afgesloten door botsing van vrachtwagen op signalisatievoertuig

Bart Boterman

08 maart 2018

14u16

Bron: Eigen berichtgeving

21

In Oudenburg was de A10-snelweg richting Oostende vanmiddag een tijd afgesloten door een ongeval. Een vrachtwagen reed rond 12.50 uur in op een signalisatievoertuig voor werken aan de vangrails op de autosnelwegbrug aan het op-en-afrittencomplex.