Snelweg E40 vanaf knooppunt met E314 vanavond om 21 uur al opnieuw volledig open jv

01 september 2018

18u48

Bron: belga 0 Door een extra inspanning van de aannemer en een goede coördinatie van de betrokken diensten zal de E40 in de richting van Brussel vanaf het knooppunt met de E314 tot aan de afrit Bertem al om 21 uur opnieuw volledig opengesteld worden voor het verkeer. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werken pas op maandag 3 september om 6 uur 's morgens worden afgerond.

Sinds 24 augustus liet het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek van twee rijvakken van de E40 tussen het knooppunt met de E314 en de afrit Bertem volledig vernieuwen met inbegrip van het onderliggende beton en wapening. Het verkeer op de E40 komende uit Luik moest hierdoor over één in plaats van twee rijstroken. Dat was ook het geval voor het verkeer dat vanuit de E314 de E40 opreed. Vorig weekend werd in de omgeving van de afrit Bertem ook over een korte afstand gewerkt op de E40 in de richting van Luik.

De werken resulteerden vooral in de ochtendspits tot lange files. Ook zaterdag was het er aanschuiven. Werkgeversorganisatie Voka stelde zich vragen over de timing van de werken. "Het Agentschap Wegen en Verkeer beseft dat deze werken - hoewel speciaal gepland tijdens de zomer - een grote impact hebben. We vinden het dan ook fijn te melden dat deze drukke verkeersader in de eerste helft van dit weekend bijna 36 uur vroeger open gaat dan gepland", aldus woordvoerder Anton De Coster.