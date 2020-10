Exclusief voor abonnees

Sneltesten op komst in ons land: binnen 15 minuten weet je of je corona hebt

Hoe betrouwbaar zijn onze testresultaten? Deel 3

Jeroen Bossaert

07 oktober 2020

06u00

0

Ons land zal binnenkort veranderen van teststrategie. De overheid maakt zich klaar om sneltesten in te zetten en heeft daarover advies gevraagd aan experts. Die testen kunnen op een kwartier duidelijk maken of iemand corona heeft. In onder meer scholen en woonzorgcentra zou dat voor een revolutie kunnen zorgen in het crisisbeheer. “Sneltesten worden zéér interessant.”