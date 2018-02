Snelste vervoermiddel in Gent? De fiets (voor korte afstanden tenminste) ep

15 februari 2018

15u46

Bron: Belga 2 Bestuurders die naar het centrum van Gent komen, zijn doorgaans niet sneller af wanneer ze het openbaar vervoer nemen. In een straal van om en bij de 5 km rond het stadscentrum zijn Gentenaars zelfs het snelst met de fiets. Dat heeft de vereniging Gents MilieuFront onderzocht. De milieuvereniging roept verschillende overheden op om keuzes te maken en hun middelen te investeren in beter en sneller openbaar vervoer en in betere fietsinfrastructuur.

Het Gents MilieuFront onderzocht voor 13 deelgemeenten en voor 23 omliggende gemeenten en steden in de periferie van Gent de tijdsduur om met de fiets, de wagen of het openbaar vervoer te reizen van de kerk (of het dorpsplein) naar de Gentse Korenmarkt. Ook wacht- en wandeltijden zijn in rekening gebracht en de oefening werd zowel tijdens als na de spitsuren gemaakt.

Voor inwoners die niet in de nabijheid van Gent wonen, is de auto bijna altijd het snelste vervoersmiddel. Gemiddeld ben je vanuit de onderzochte omliggende gemeenten tijdens de spits 13 procent sneller met de wagen dan met het openbaar vervoer, zeker vanuit gemeenten zonder station of goede treinverbinding. In 13 van de 23 omliggende gemeenten zijn bestuurders sneller met de wagen. Maar in steden met een goede treinverbinding geeft het openbaar vervoer dan weer een voorsprong. Tijdens de spits is men sneller met het openbaar vervoer vanuit Deinze, Aalter of Oudenaarde.

Betere verbindingen

Het Gents Milieufront wil meer snelle en logische verbindingen in het openbaar vervoersnet. De trein of de tram zijn, op basis van de resultaten, nu al al een sneller een alternatief voor de wagen. Buslijnen blijken dan weer het minst tijdsefficiënt.

Fiets is sneller

Uit de resultaten blijkt verder dat de fiets voor korte afstanden het snelste vervoersmiddel blijft om je naar het centrum van de stad te begeven. Mensen die binnen een straal van om en bij de 5 km van de kuip van Gent wonen (bijvoorbeeld Drongen en Destelbergen) zijn sneller met de fiets. Voor alle 13 onderzochte deelgemeenten is de fiets tijdens de spits de snelste optie. Gemiddeld is een pendelaar vanuit de deelgemeenten in de spits 29 procent sneller met de fiets.

Tijdens de spits wint de fiets bovendien ook voor langere afstanden aan belang. Dan zijn ook inwoners van Evergem, Oostakker, Sint-Denijs-Westrem en zelfs uit Wetteren sneller met de fiets dan met de wagen. De organisatie verwacht dat mensen dankzij investeringen in fietsinfrastructuur en de opkomst van elektrische fietsen in de toekomst de auto sneller links zullen laten liggen.