Snelrecht komt te traag op gang kv

04u59

Bron: Belga 0 Thinkstock Het voorbije jaar zijn slechts 2.464 winkeldieven, relschoppers of 'kleine' criminelen via snelrecht berecht. Een dalende trend, berichten de kranten van Mediahuis vandaag.

In Limburg kregen in 2016 exact 117 personen een dagvaarding in de bus of onmiddellijk mee naar huis om zich op een datum in de nabije toekomst bij de rechter te melden. Naast Limburg stijgt het aantal vrijwel onmiddellijk gesanctioneerde winkeldieven, drugsdealers of relschoppers enkel in Brussel (van 232 in 2015 naar 519 gevallen in 2016), West-Vlaanderen (177 naar 273) en Bergen-Doornik (211 naar 315).

"In totaal werden de voorbije zes jaar in ons land 14.346 verdachten gedagvaard via snelrecht", zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Zij vroeg de cijfers op. "Iedereen spreekt altijd lovend over snelrecht, maar ten opzichte van 2011 zijn de cijfers met 16 procent gedaald."

Volgens magistraten wordt snelrecht niet vaker ingezet vanwege een personeelstekort, bijvoorbeeld om binnen afzienbare tijd de juridisch juiste dagvaarding op te stellen. Ook zou er een gebrek zijn aan medewerking van bepaalde rechtbanken.