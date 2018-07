Sneller minder dop ook voor CD&V geen taboe meer Dieter Dujardin

18 juli 2018

05u00 12 Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) geeft de RVA de opdracht om de impact van een snellere daling van de werkloosheidsuitkering te onderzoeken. Wat tot nu toe taboe was, wordt mogelijk toch deel van de arbeidsdeal die premier Michel najaagt.

Regeringspartijen N-VA en Open Vld voeren de forcing om de zogenaamde degressiviteit van de werkloosheidsuitkering te versterken. Een beperking van de uitkering in de tijd komt er niet, dus is een andere stimulans nodig om meer werklozen te activeren, luidt het. Hun opzet is om mensen tijdens hun eerste 3 maanden werkloosheid een hogere uitkering te geven en die daarna sneller te laten dalen naar het minimumforfait. Nu gebeurt dat pas na 48 maanden werkloosheid, er circuleren pistes om daar 24 maanden van te maken.

Coalitiepartner CD&V wou nooit weten van zo'n hervorming, maar vicepremier Kris Peeters maakt nu toch een opening. "We hebben de RVA de opdracht gegeven om de impact van alle mogelijke scenario's te berekenen. Afhankelijk van de haalbaarheid en wenselijkheid, komen we mogelijk zelf met een voorstel", zegt zijn woordvoerster. Of dit de basis wordt voor een compromis, is niet zeker.

Als er aan de degressiviteit gesleuteld wordt, wil CD&V de laagste uitkeringen - die van langdurig werklozen zonder kinderen - optrekken, omdat die nu te dicht bij het leefloon liggen. Daar zijn N-VA en Open Vld minder happig op.

