Snelheidsduivel "liet zich leiden door ander verkeer" - "Zou hij in kanaal rijden als zijn voorliggers dat ook doen?" BKH - LDO

13 december 2019

12u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Deze week in de politierechtbank Een vertegenwoordiger die met 99 kilometer per uur scheurde door de bebouwde kom van Sint-Genesius-Rode, liet zich volgens zijn advocaat “leiden door het andere verkeer”. De rechtbank had een treffende repliek klaar. De politierechter in Dendermonde gaf niet alleen een laagvlieger/postbode een veeg uit de pan, maar ook zijn werkgever bpost. In Liedekerke reed een amper 18-jarige met 120 km/h waar hij vijftig mocht. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Een vertegenwoordiger die op 9 april vorig jaar veel te snel door de bebouwde kom in Sint-Genesius-Rode stak de schuld voor die overtreding op zijn voorliggers. “Hij liet zich door het andere verkeer leiden”, vertelde zijn advocate. H. scheurde met 99 kilometer per uur voorbij de flitscamera van de politie. “Zou uw cliënt het kanaal in rijden als zijn voorliggers dar ook doen?” vroeg politierechter Johan Van Laethem aan de advocate. Daarop veranderde ze het geweer van schouder. “Het lijkt me beter om mijn cliënt een cursus op te leggen”, sprak ze.

De rechter kon er niet om lachen. “U moet zich aan de snelheidslimieten houden en dan kan u niet betrapt worden”, sprak hij tot H. “Zo, ik heb de cursus op 30 seconden gegeven. Een cursus opleggen voor snelheidsduivels behoort tot de verkleutering van onze rechtspraak. Daar doe ik niet aan mee.”

De man ging naar huis met een geldboete van 800 euro waarvan 240 euro met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van drie maanden en hij moet alle vier examens opnieuw afleggen voor hij zijn rijbewijs terugkrijgt. (BKH)

Postbode raast met 91 km/uur door bebouwde kom

Diezelfde politierechter kon deze week niet veel goeds te zeggen over bpost toen hij een postbode uit Nieuwerkerken (Aalst) voor zich kreeg die in het Vlaams-Brabantse Roosdaal met 91 per uur door de bebouwde kom scheurde.

De postbode werd op 28 juni vorig jaar geflitst in de IJzerenkruisstraat. “Met een echte doodrijsnelheid”, aldus rechter Van Laethem. “En dat bovendien op de eerste dag van de schoolvakantie in een straat met huizen en waar het fietspad bestempeld wordt als een ‘moordstrookje’.”

De advocaat van de man vertelde dat zijn cliënt onder enorme tijdsdruk stond en dat hij daarom zo snel reed. De rechter gaf daarop ook bpost een veeg uit de pan. “De werkgever die grotendeels functioneert met belastinggeld betaalt zelfs de boetes”, aldus Van Laethem. “Dat is dan het perverse beleid van bpost. Ze zetten de mensen aan om met een zo’n snelheden rond te rijden en de kosten dragen zij dan. Maar zullen ze dat ook doen als het eens echt fout loopt?” De postbode kreeg een boete van 800 euro en een rijverbod van dertig dagen. Hij mag dat rijverbod in het weekend en op feestdagen afleggen zodat hij toch aan de slag kan blijven als postbode. (BKH)

Tiener scheurt met 120 per uur door dorpskern Liedekerke

Een achttienjarige jongen moest zich in de politierechtbank verantwoorden omdat hij vorig jaar snelheden haalde van 120 kilometer per uur terwijl de politie hem op de hielen zat.

De Ford Fiesta van de jongen trok de aandacht van een politiepatrouille op 22 december vorig jaar toen hij sportief voorbij reed en over een rotonde scheurde in Liedekerke. De politie reed meteen achter de jongen aan en stelde vast dat die steeds gas bijgaf.

Op een gegeven moment noteerde ze een snelheid van 120 kilometer per uur in een zone waar maar 50 per uur gereden mocht worden. En zelfs aan die snelheid naderden ze niet op de wagen van de tiener.

Uiteindelijk konden ze de Ford Fiesta aan de kant zetten en stelden de politiemensen vast dat het om een erg jonge bestuurder ging die bovendien met zijn 17-jarige vriendin op stap was. De advocaat van de jongen voerde nog aan dat zijn cliënt vermoedde dat hij zelf amper 80 kilometer per uur gereden had maar dat vond rechter Van Laethem maar vreemd, gezien de vaststellingen van de politie. Hij gaf de bestuurder een werkstraf van 50 uur en een rijverbod van veertig dagen. Hij moet ook het theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. (BKH)

Bestuurder valt in slaap aan verkeerslichten

Een 28-jarige man uit Lierde zal zijn wagen een maand aan de kant moeten laten staan. De politie betrapte de bestuurder toen hij aan de verkeerslichten slapend achter het stuur zat. De politierechter legt hem eveneens een boete van 1.600 euro en een geneeskundig en psychologisch onderzoek op.

Een politiepatrouille merkte de man uit Lierde op toen hij aan de verkeerslichten in de Leenstraat in Zottegem stond. Het licht sprong op groen, maar de man maakte geen aanstalten om verder te rijden. Toen het licht opnieuw rood en vervolgens groen werd, gebeurde er nog steeds niets. De agenten besloten daarop een kijkje te nemen en zagen hoe de 28-jarige bestuurder lag te slapen. De bestuurder verklaarde in de politierechtbank slaperig in de auto te zijn gestapt. “Dat was een domme beslissing”, zegt hij. (LDO)

Kort rijverbod voor fietser die ademtest en bloedproef weigert

Een 65-jarige Ronsenaar heeft in de politierechtbank een rijverbod van acht dagen en een effectieve boete van 1.200 euro gekregen. De man kwam met zijn fiets ten val toen een kat de weg overstak. Hij weigerde daarna een ademtest of bloedproef af te leggen.

De politie hield de man staande nadat hij met zijn fiets in de berm was gevallen. Hij weigerde een ademtest of bloedproef af te leggen, maar de opgeroepen dokter noteerde wel dat er duidelijk een alcoholgeur aanwezig was. De man mocht bij de politie blijven om te ontnuchteren en mocht het bovendien in de politierechtbank komen uitleggen. Daar ontkent hij dat hij met zijn fiets ten val kwam. “Ik ben niet gevallen door die kat, de politie heeft mij klemgereden. Het was pure provocatie”, vertelt de man. “Ik heb niets misdaan. Ik was niet dronken.”

De politierechter oordeelt dat de fietser toch een overtreding heeft begaan en legt hem een rijverbod van acht dagen en een boete van 1.200 euro op. (LDO)