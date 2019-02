Snelheidsduivel geflitst met 281 kilometer per uur... waar maar 90 is toegelaten HA

24 februari 2019

07u04

Een bestuurder is geflitst met liefst 281 kilometer per uur op de E411 waar momenteel maar 90 kilometer per uur is toegestaan door werken.

Tussen Aarlen en Sterpenich worden in de richting van Luxemburg over een afstand van elf kilometer herstellingswerken uitgevoerd aan het wegdek. Hierdoor bedraagt de maximumsnelheid er maar 90 kilometer per uur. Overdag veroorzaakt de werf vaak file tijdens de spits, maar ‘s nachts lappen sommige automobilisten de snelheidslimiet aan hun laars. Volgens Sudpresse stapelen de overtredingen zich op.

Onlangs werd in de werfzone een bestuurder geflitst die meer dan drie keer zo snel reed als toegelaten. Volgens de mobiele radar scheurde een wagen er met liefst 281 kilometer per uur over de weg. Het parket van Luxemburg heeft de identiteit van de laagvlieger nog niet kunnen achterhalen. “Er passeren daar veel Fransen en Luxemburgers”, zegt het parket in de kranten van Sudpresse. “Het vraagt veel tijd om de hardrijders te vinden, maar meestal lukt dat en eindigt het met een straf.”

De zoektocht naar deze snelheidsduivel zal allicht iets moeilijker verlopen, want volgens RTL Info was de nummerplaat van de wagen niet zichtbaar. Mogelijk was ermee geknoeid.