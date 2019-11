Snelheidsduivel geflitst die met gehuurde sportwagen aan 250 km/u over E40 raasde ttr

20 november 2019

10u09

Bron: belga 2 Bij een snelheidscontrole door de federale politie in Hoegaarden op de E40 richting Luik bleek 97 procent zich aan de snelheidslimiet te houden. Een Machelaar in een Duitse sportwagen werd echter geflitst aan 250 kilometer per uur, meldt de federale politie.

De snelheidscontroles gebeurden gisteren tussen 9.30 uur en 13.30 uur. In die tijd werden 4.115 passerende voertuigen gecontroleerd. De bestuurders die te snel reden, werden door de motoragenten van de snelweg gehaald. Als het om buitenlanders ging, kregen zij de boete meteen voorgeschoteld. In totaal kregen 129 bestuurders een boete, en vijf daarvan raakten hun rijbewijs onmiddellijk kwijt.

Ook de Duitse sportwagen die werd geflitst aan 250 kilometer per uur, werd van de weg gehaald. De bestuurder bleek een jongeman uit Machelen te zijn, die de auto had gehuurd voor een huwelijksfeest. Hij was op weg naar het Duitse verhuurbedrijf om het voertuig in te leveren. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken, en hij moet zich voor de politierechter verantwoorden voor zijn gevaarlijk rijgedrag.