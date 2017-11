Sneeuwbuien in Vlaanderen: moeilijke ochtendspits verwacht mvdb

06u11

Bron: Belga 63 HLN Sneeuw dwarrelt uit de hemel, ook aan de parking van onze redactie in het Vlaams-Brabantse Kobbegem (Asse). Het wordt een wellicht een moeilijke ochtendspits door de smeltende sneeuw die op heel wat plaatsen in het land momenteel uit de lucht dwarrelt.

In het hele land, behalve aan de kust, geldt code geel. Dat betekent dat het KMI gladheid op de grond verwacht, ofwel vanwege enkele centimeters verse sneeuwval, ofwel vanwege lokale aanvriezende regen of aanvriezende motregen. Deze situatie kan verplaatsingen van voetgangers, fietsers en het wegverkeer bemoeilijken, vertragen en gevaarlijk maken. "Hou daarom voldoende afstand en matig uw snelheid in het verkeer", aldus het KMI.

In de Ardennen is er smeltende sneeuw of sneeuw. Het blijft relatief fris, met maxima rond het vriespunt in de Hoge Venen, rond 4 graden in het centrum en tot 7 graden aan de kust. De wind waait eerst nog matig uit zuidwest, later zwak uit veranderlijke richting. Aan zee staat een matige wind uit noordwest tot noord, meldt het KMI.

Ook morgen kans op sneeuwbuien

Vanavond en -nacht verwachten we geregeld regenbuien aan de kust, buien van smeltende sneeuw in het binnenland en sneeuwbuien in de Ardennen. De minima liggen tussen 3 à 4 graden in het westen van het land, rond 2 graden in het centrum en van -1 tot -2 graden in de Ardennen. In het zuiden van het land kan het bijgevolg gevaarlijk glad worden. Er staat een overwegend zwakke tot matige westenwind. Aan zee waait de wind matig tot soms vrij krachtig uit noordwest tot noord.

Morgen blijft het wisselvallig met regenbuien in het westen van het land. In het centrum gaat het om buien van regen of smeltende sneeuw en in de Ardennen om sneeuw. Een donderslag en wat korrelhagel zijn niet uitgesloten. In de Hoge Venen liggen de maxima rond het vriespunt, in Laag- en Midden-België verwachten we maxima rond 4 graden. Er waait een matige westenwind en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind uit noordwest.

Vrijdag en zaterdag vergroot de invloed van het Atlantische hogedrukgebied en wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, maar overwegend droog. Aan de kust en in het oosten van het land blijft de kans op een bui wel bestaan. Het blijft relatief koud met maxima tussen -1 en +1 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen +1 en +5 graden elders. 's Nachts gaat het op de meeste plaatsen vriezen. De wind waait vrijdag overwegend zwak uit het noordoosten, zaterdag uit veranderlijke richting.