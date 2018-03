Sneeuw op komst, code oranje op de weg: "Vooral na de middag wordt het gevaarlijk" MVDB HA & FT

02 maart 2018

06u31 2 Een neerslagzone trekt momenteel over ons land met op sommige plekken al aanvriezende regen. Vanaf de middag kan er sneeuw vallen. Die zal ook blijven liggen. Het KMI waarschuwt voor code oranje op de weg, gisteren was dat nog code geel. "De storingen zijn heviger dan verwacht", klinkt het bij weerman Frank Dubocage.

Een winterse neerslagzone trekt vanaf de Franse grens geleidelijk over ons land. Momenteel valt er al aanvriezende regen in het zuiden van West-Vlaanderen en in het zuiden van de provincies Luxemburg en Namen. Ook in Henegouwen, het zuiden van Waals-Brabant en in Luik is er regen en ijzel, zoals gisteren voorspeld. Weerman David Dehenauw meldt intussen dat de neerslagzone ook de as Gent-Brussel-Luik bereikt en stilaan noordwaarts trekt.

Het KMI waarschuwt met code oranje voor gladde wegen én voetpaden. Zo valt erg koude regen op een wegdek met vriestemperaturen. "En dat is voldoende om gevaarlijke toestanden te krijgen op de weg", voorspelt weerman Frank Deboosere. Nergens wordt het warmer dan 2 graden vandaag, de sneeuw die in de loop van deze middag en avond valt - één tot vijf centimeter - zal op de meeste plaatsen blijven liggen. Ook komende nacht gaat het weer vriezen en dus blijft het ook morgenvroeg opletten.

Gisteren nog werd code geel afgekondigd, maar het KMI heeft die waarschuwing deze ochtend bijgesteld. "De storingen zijn heviger dan verwacht", luidt het bij VTM-weerman Frank Dubocage. "Het is een moeilijke voorspelling maar een logische beslissing van het KMI."

Strooizout

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gevaarlijke toestanden op de weg. Door de aanvriezende regen kan het zout dat preventief gestrooid werd, snel wegspoelen.

Weggebruikers krijgen de raad om voor het vertrek de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen. Wie de baan op moet tijdens of net na de neerslagzone, past zijn rijstijl aan. Een aangepaste snelheid en voldoende afstand houden is aangewezen, aldus nog AWV.

Het Agentschap strooide afgelopen nacht al 600 ton preventief zout en blijft ook de rest van de dag de toestand op de weg opvolgen, klinkt het. Waar en wanneer het nodig is, zal nog extra worden gestrooid.

Een regenzone is langs de Franse grens ons land binnengekomen. De regen vriest onmiddellijk aan op de koude ondergrond. Dit zorgt voor gevaarlijk gladde wegen. Wees voorzichtig! We doen er alles aan om de gladheid te bestrijden. AWV(@ wegenenverkeer) link

Gladde wegen en een hele reeks ongevallen door aanvriezende regen en #ijzel in het zuiden van West-Vlaanderen en in het westen van Henegouwen. pic.twitter.com/RLFwTA1hdB Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link

We zorgden dat heel Vlaanderen afgelopen nacht een preventieve laag strooizout kreeg. Voor de ochtendspits verwachten we weinig kans op gladde wegen. De rest van de dag volgen we de toestand op de voet op. We blijven paraat staan om verder uit te rijden. AWV(@ wegenenverkeer) link