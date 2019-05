Smoesje na smoesje, zodat hij twee jaar pensioen van mama kon opstrijken KSN/BBO/SDVO

25 mei 2019

05u38 4 Al twee jaar lang blijkt elk spoor te ontbreken van een 82-jarige vrouw uit Bredene. Haar zoon verzon smoesje na smoesje om de afwezigheid van zijn moeder te maskeren, maar is nu opgepakt op verdenking van gijzeling. Hij zou al die tijd haar pensioen hebben opgestreken.

Wat is er gebeurd met Solange Hennaert? De 82-jarige vrouw werd voor het laatst gezien midden 2017, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Volgens het gerecht weet zoon Frank P. (47), die samen met haar op een flat in Bredene woonde, meer over haar verdwijning. Vorige zaterdag werd de man thuis opgepakt, maar de eerste verhoren leverden weinig op. Daarop trokken de speurders samen met de civiele bescherming donderdag naar het appartement en de binnenkoer aan de achterkant van het gebouw. “De hele verdieping werd doorzocht, net als andere delen van het gebouw”, vertellen buurtbewoners. “Ook bij de garageboxen is gezocht en ze hebben zelfs de septische put leeggehaald om op zoek te gaan naar enig spoor van Solange. Als ze zoiets doen, ziet het er niet zo goed uit, hé.”

Dementeren

Aan zijn buren vertelde P. - een gescheiden vader van een tienerdochter - dat zijn moeder in een rusthuis zat. “Twee jaar geleden was ze al niet zo goed meer”, klinkt het. “Als we naar Solanges toestand vroegen, zei hij altijd dat ze verder aan het dementeren was.”

De verdwijning van de bejaarde vrouw kwam recent per toeval aan het licht. “Haar identiteitskaart moest vernieuwd worden”, klinkt het. “Maar dat gebeurde maar niet, waardoor de wijkagent hier telkens langskwam. Blijkbaar heeft P. hem verschillende keren met een smoesje weggestuurd.” De politieman kreeg argwaan en zocht uit of de vrouw effectief in een rustoord verbleef, maar geen enkel verzorgingstehuis in de ruime regio had ooit van haar gehoord.

Tegelijkertijd kwam aan het licht dat ze door andere buurtbewoners al zo’n twee jaar niet meer gezien was, maar dat haar pensioen wel telkens bij haar zoon belandde. De speurders proberen nu uit te zoeken wat er met Solange gebeurd is en of P. - wiens aanhouding gisteren met een maand verlengd werd - zijn moeder iets aangedaan heeft. Zijn advocate Abigail Omoragbon wilde geen commentaar kwijt.