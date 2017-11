Smet: "Demir schiet zelf tekort met winteropvang daklozen" SPS

Brussels minister Pascal Smet (sp.a) countert de kritiek van federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) op de Brusselse winteropvang voor daklozen. "Eigenlijk schiet zij tekort", zo zei Smet in De Ochtend op Radio 1. "Toen Elke Sleurs (N-VA) nog bevoegd was, hebben we nooit een probleem gehad", aldus nog Smet.

Demir trok gisteren aan de alarmbel over de winteropvang voor daklozen in de hoofdstad. Volgens haar raakt een gebouw in Haren maar niet klaar voor bijkomende daklozenopvang deze winter. De federale overheid wil er, net als vorig jaar, 300 plaatsen inrichten die als reserve kunnen dienen als de opvang van de stad en het gewest vol zitten. Maar de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij Citydev ligt dwars, zegt staatssecretaris Demir. "De winteropvang moet onze prioriteit zijn", zegt de staatssecretaris. Volgens haar is er "opnieuw een dag verloren gegaan om tot een oplossing te komen".

Brussels minister Pascal Smet (sp.a) is niet opgezet met de kritiek van Demir. "Eigenlijk schiet zij tekort. Toen Elke Sleurs nog bevoegd was, hebben we nooit een probleem gehad", aldus Smet. Maar de sp.a-minister heeft geen zin in een polemiek. "Toen we vorige week ons gewestelijk centrum vervroegd hebben geopend, hebben we toch ook federaal niet met de vinger gewezen? We moeten samenwerken. Zij moet hier geen polemiek van maken en een communicatie doen die nergens toe dient", aldus Smet.