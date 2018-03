Smeekbede van prins Laurent beroert, maar overtuigt niet: Kamer keurt sanctie goed Astrid Roelandt lva

30 maart 2018

00u50 2 De plenaire Kamer heeft kort na middernacht na een geheime stemming beslist de dotatie van prins Laurent gedeeltelijk in te trekken, met 93 stemmen voor, 23 tegen en 10 onthoudingen. De regering wou een sanctie voor de prins, omdat die zonder toestemming in legeruniform een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade.

De Kamer schaarde zich vannacht officieel achter het voorstel van de premier, om Laurent voor dit jaar zo'n 46.000 euro minder dotatie toe te kennen.

De prins had zich vorige week in een bijzondere commissie van de Kamer kunnen verdedigen, bij monde van zijn advocaat. De commissie besliste toen met twaalf stemmen tegen één om de sanctie die de regering voorstelde - de intrekking van vijftien procent van de dotatie voor dit jaar - goed te keuren.

Brief

De plenaire vergadering moest zich nog over de sanctie uitspreken. Bij aanvang van de bespreking hierover, kort na elf uur, las Kamervoorzitter Siegfried Bracke de brief voor die Laurent donderdag naar de Kamerleden had gestuurd.

Op de brief kwamen gemengde reacties. Voor Open Vld-fractieleider Patrick Dewael was het simpel. "Wie een dotatie ontvangt, heeft een aantal rechten en plichten", aldus de liberaal. "En als je als burger vrij wil leven, kan dat, maar dan zonder dotatie." "Ik zou willen vragen dat de prins zich niet te veel wentelt in zelfbeklag", zei Dewael nog.

Ook sp.a komt niet terug op haar standpunt. "Hij heeft nog steeds de wet overtreden, en dus is een sanctie gerechtvaardigd", zegt Kamerlid Annick Lambrecht (sp.a). "Ik hoop echt dat dit nu niet meer zal gebeuren."

Peter Buysrogge (N-VA) zei dat Laurent al een paar keer zijn boekje te buiten was gegaan. "Is de N-VA euforisch? Neen, maar een sanctie was wel nodig."

Marco Van Hees (PVDA) vindt de sanctie maar licht, maar stemde toch voor het voorstel van de regering. "De prins zegt dat hij er niet voor gekozen heeft om prins te zijn. Laat ons hem bevrijden en hem zijn vrijheid teruggeven om zijn brood zelf te verdienen."

Compassie

Dat neemt niet weg dat veel parlementsleden ook compassie hebben met Laurent. "Het was even slikken, toen we zijn brief lazen", klinkt het in de wandelgangen. "Zo triest, je voelt dat hij heel geïsoleerd is." En ook: "Ik hoop maar dat hij geen ongelukken begaat." Premier Michel wenst niet te reageren.