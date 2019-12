Smartphoneverbod in kleedkamers jeugdclubs? Brug te ver, volgens Ben Weyts (N-VA) HAA

11 december 2019

12u47

Vlaams minister van Sport Ben Weyts vindt het geen goed idee dat sportclubs smartphones zouden verbieden in de kleedkamers. Dat heeft de N-VA-minister geantwoord op een suggestie van CD&V-parlementslid Orry Van den Wauwer. Weyts vreest dat zo'n verbod het doel - namelijk het vermijden van 'bodyshaming' onder jongeren - zou voorbijschieten.

Een maand geleden ontstond er heel wat heisa nadat voetbalclub Berchem Sport een aantal spelers had gestraft omdat ze hadden geweigerd naakt te douchen. Na wat commotie in de pers en na overleg met onder meer Unia en Voetbal Vlaanderen trok de club de verplichting in.

Volgens CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer moet de hele zaak ook bekeken worden tegen de bredere context waarbij jongeren bijvoorbeeld vrezen voor het verspreiden van naaktfoto's via sociale media. Zelf suggereert hij de invoering van een smartphoneverbod in de kleedkamers. "Moet er niet worden bekeken met de sector of de jeugdclubs hoe we smartphones kunnen en eventueel moeten bannen uit de kleedkamers?", zo vroeg de CD&V'er aan minister Weyts.

“Maximale keuzevrijheid”

Maar die ingreep is volgens Weyts een brug te ver. "We moeten van overheidswege niet alles in regels en verplichtingen gieten", meent de N-VA-minister.

Bovendien zou een smartphoneverbod het doel kunnen voorbijschieten. "In het kader van de nobele intentie het 'bodyshaming' te vermijden, denk ik dat we maximaal de keuzevrijheid moeten garanderen en dat we moeten opletten voor 'overshooting' door regels en verboden op te leggen, die volgens mij hun doel voorbij zouden schieten.”