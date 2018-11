Smakelijk! Het is de ‘Week van de friet’ DVDA

26 november 2018

08u39

Bron: VTM Nieuws/Belga 0 Nog geen maand na de “Week van de steak-friet” start deze week de “Week van de friet”. De organisator is opnieuw het promotieagentschap VLAM. Die roept op om tussen 26 november en 2 december de frituur te bezoeken in gezelschap. Want “samen smaakt een frietje beter”.

“De Week van de Friet” vindt al voor de negentiende keer plaats. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) wil er de frituristen positief mee in de kijker zetten en de Belg naar het frietkot lokken. Deze keer staat het “sociale karakter” van de Belgische frietkotcultuur centraal. En daar is een wedstrijd aan gekoppeld.

#BestFrietFriends

“Bedoeling is om mensen van achter hun computer of smartphone weg te halen om hun vrienden live te ontmoeten, in de frituur”, klinkt het. Wie wil deelnemen aan de wedstrijd, moet wel zijn smartphone meenemen naar het frietkot. Want wie zijn “frituurmoment” fotografeert en deelt op Facebook, Instagram of Twitter met de hashtag #BestFrietFriends, maakt kans op een groot frietfeest voor hem of haar en 99 Facebookvrienden.

De “Week van de friet” volgt nog geen maand na de “Week van de steak-friet”. Die liep van 3 tot 11 november en diende vooral om vlees uit eigen streek te promoten. Op Twitter werd druk over die campagne gediscussieerd. Sommige politici vonden die campagne ongepast omdat ongezonde voeding gepromoot wordt met belastinggeld. VLAM krijgt immers subsidies van de Vlaamse overheid.

Wallonië

Het VLAM benadrukt wel dat de campagne rond de “Week van de friet” volledig gefinancierd wordt door de frituristen en aardappelschilbedrijven. Er komt geen belastinggeld aan te pas, zo klinkt het. Ook in Wallonië doet men mee met de “Week van de friet”, maar daar wordt pas mee gestart op drie december. Wegens agendaproblemen binnen het Waals agentschap ter promotie van kwaliteitsvolle landbouw (Apaq-W), zo klinkt het bij het agentschap. Tijdens de “semaine de la frite” zal vooral aandacht gaan naar lokale productie.