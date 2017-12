Sluwe dief omzeilt alarmsysteem via ramen Jeffrey Dujardin

15u59

Bron: Eigen berichtgeving 1 Jeffrey Dujardin. De inbreker heeft met een zaklamp al de alarmsystemen gezocht en heeft ze zo systematisch omzeild. Bij Ginstberg, een bedrijf dat bronwater en limonade produceert, is gisteravond tussen 21.30 en 23.30 uur een sluwe dief aan het werk geweest. Het bedrijf uit Scheldewindeke riep via sociale media op voor tips, samen met een screenshot waarop de dief te zien is.

De dief ging slim te werk, zo zegt ook de bedrijfsleider Nico Claeys. "We hebben een goed alarmsysteem, maar de dader kon dat omzeilen. Hij is in totaal 2,5 uur bezig geweest. Eerst heeft hij met een zaklamp al onze alarmsystemen gezocht, en heeft ze zo systematisch omzeild. Door ramen te forceren en via een groot gat in een ander raam kon hij binnen. Hij is twee uur in onze kantoren geweest", zegt de zaakvoerder.

Weg met inhoud kassa

"Zijn uiteindelijke buit was de inhoud van onze kassa. Over hoeveel geld het gaat is nog niet duidelijk. Het is frappant hoe rustig de dader te werk ging. Hij maakte zich duidelijk niet veel zorgen. Hopelijk kunnen we hem te pakken krijgen.” zegt de bedrijfsleider.

Tips kunnen doorgegeven worden via het nummer 09/363.71.71 of via het E-loket. De politie is momenteel bezig met het onderzoek. (DJG)