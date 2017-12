Sluiting kerncentrales kan leiden tot enorme stijging van CO2-uitstoot

© Bart Leye Kerncentrale van Tihange

Bij een sluiting van de kerncentrales kan de CO2-uitstoot in 2030 stijgen met 48 tot 78 procent. Dat berekende professor economie Johan Albrecht (UGent) samen met denktank Itinera. De federale regering en de deelstaten overleggen de komende weken over het Energiepact, dat de toekomst van de elektriciteitsproductie in ons land moet vastleggen.