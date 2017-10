Sluiting kazernes: "Regering houdt onzekerheid in stand" TK HA

Bron: Belga 8 belga Defensieminister Steven Vandeput (N-VA). Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zal deze legislatuur geen kazernes sluiten. Zo reageert de minister op het bericht van VRT dat hij veertien kazernes wil sluiten, waarvan er zeven in Vlaanderen liggen. De onafhankelijke militaire vakbond ACMP betreurt dat de regering "om politieke redenen" de onzekerheid over de sluiting van kazernes in stand houdt.

Volgens de lijst die de openbare omroep kon inkijken, staan in Vlaanderen onder meer Koksijde, Ieper, Gavere, Oostende, Zutendaal, Tielen en Berlaar op de lijst. In Wallonië gaat het onder meer om Glons, Nijvel, Luik, Bastenaken en Doornik. Een deel van die manschappen zou naar nabijgelegen kwartieren verhuizen.

De sluiting van kazernes ligt sowieso gevoelig. Burgemeesters staan niet te springen om kort voor de gemeenteraadsverkiezingen nog kazernes de deuren te zien sluiten. Een regeringsbron zegt aan VRT dat minister Vandeput "het dossier heeft laten rotten" door niet sneller rekening te houden met de politieke gevoeligheden. Hijzelf geeft aan dat het plan erg zorgvuldig en evenwichtig is samengesteld. Op Twitter noemt de minister de berichtgeving "tendentieus en fout". "Ik zal tijdens mijn ambtsperiode geen kazernes sluiten. Geen", luidt het.

De onafhankelijke militaire vakbond ACMP betreurt dat de regering de onzekerheid over de sluiting van kazernes in stand houdt. "Het is jammer dat de aanhoudende onrust blijft. Alle soldaten weten dat het voorstel van het kabinet op de regeringstafel ligt", zegt Yves Huwart. "Het feit dat de regering besluiteloos blijft en om politieke redenen de onzekerheid in stand houdt, is bijzonder vervelend en penibel voor het personeel", klinkt het. "De militairen willen graag duidelijk weten waar het op staat."



ACMP verwijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. "Het is bijzonder jammer dat men aarzelt in aanloop naar de verkiezingen. Als democraat lijkt het me net beter de keuze te maken voor de verkiezingen", klinkt het, omdat de kiezer dan zicht heeft op de beslissing.



Volgens Huwart wordt Defensie al jaren geconfronteerd met de traagheid van de politieke besluitvorming. Hij ontwaart ook enige "ambiguïteit" omtrent de kazernesluitingen en de herschikking van eenheden. Stilaan worden voor de uitvoering beslissingen genomen, klinkt het, hoewel de beslissing nog niet officieel is. Sommige personeelsbewegingen zijn bijvoorbeeld al weken of maanden aan de gang, stelt hij, waarbij personeel van kazerne verhuist.

De kritiek van Kamerlid Alain Top (sp.a) ligt in dezelfde lijn. "De militairen zitten vandaag in grote onzekerheid omdat ze niet weten wanneer hun kazerne sluit of naar waar ze worden overgeplaatst. Ik roep de minister op rond de tafel te gaan zitten met de sociale partners om die onzekerheid voor het personeel snel weg te nemen."



Het oppositielid vindt dat militairen minstens een jaar op voorhand op de hoogte moeten worden gebracht van een overplaatsing. Top vraagt minister Vandeput die maatregel terug in te voeren, nadat zijn voorganger hem terugschroefde. Voorts vindt de Vlaamse socialist dat het financieel verlies van een militair bij een verhuis in rekening moet worden gebracht. "Nu hebben ze recht op een eenmalige premie van 1.000 euro en die is vaak ontoereikend", aldus Top, die meent dat de sluiting van veertien kazernes maar weinig zal opleveren.