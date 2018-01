Sluiting hypermarkt opnieuw zware klap voor Genk FT

25 januari 2018

17u12

Genk betreurt de geplande sluiting van de Carrefour-hypermarkt in het shoppingcenter. "Het is opnieuw een zware klap voor de stad", meldt het bestuur in een eerste reactie. Carrefour sloot enkele jaren geleden ook al een andere vestiging in het centrum.

De hypermarkt telt een kleine tachtig werknemers en speelt al jaren een belangrijke functie in het centrum van Genk. De vestiging blijkt echter structureel verlieslatend te zijn en wordt daardoor gesloten.



"Wat betreft omgaan met slecht economisch nieuws, hebben we in Genk helaas heel wat ervaring, maar we blijven strijdvaardig. Stad Genk wil mee de schouders zetten onder elke mogelijke oplossing en heeft daarrond al contacten gehad met Wereldhave, de beheerder van Shopping I, het shoppingcenter. We willen in overleg met Carrefour nagaan of er alternatieven zijn voor een sluiting, zoals bijvoorbeeld een franchise of verkleining", zegt burgemeester Wim Dries (CD&V) in een eerste reactie.



"Komt het effectief tot een sluiting, dan staan onze stadsdiensten - en zeker onze dienst tewerkstelling en afdeling economie - uiteraard klaar om samen met VDAB de getroffen werknemers zo goed mogelijk te begeleiden", aldus Angelo Bruno (Pro Genk), eerste schepen en bevoegd voor Werk.