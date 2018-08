Sluis in Antwerpse haven weer open na brand, nog geen vrachtverkeer mogelijk AV

21 augustus 2018

12u26

Bron: BELGA 1 In de Antwerpse haven is vandaag de Zandvlietsluis weer in werking na de brand van gisteren aan de Frederik Hendrikbrug. De sluis zelf bleef gespaard, maar door schade aan de besturingskamer is de brug wel voor langere tijd buiten werking. Wegverkeer zwaarder dan 3,5 ton moet tijdens de reparatiewerken omrijden. Over de oorzaak van de brand kon ook na onderzoek nog geen uitsluitsel worden gegeven.

Gisterenmiddag brak er brand uit in de besturingskamer van de Frederik Hendrikbrug, die over de Zandvlietsluis loopt aan de Scheldekant. De brand was snel onder controle, maar er is aanzienlijke schade aan het besturingsmechanisme van de brug. "Hoe lang het precies zal duren om reparaties uit te voeren, is momenteel moeilijk in te schatten", zegt woordvoerster Nathalie Van Impe van het Havenbedrijf. "Het zal in ieder geval een tijd duren voor er weer verkeer over de brug mogelijk is."

Voor kleiner wegverkeer vormt dat geen groot probleem, omdat wagens onder 3,5 ton over de sluisdeuren mogen rijden. Vrachtwagens boven dat gewicht kunnen nog over de Zandvlietbrug aan de havenkant van de sluis, maar als de sluis in werking is, zijn beide doorgangen afgesloten. Wachttijden kunnen dan oplopen tot anderhalf uur. Bestuurders die ten noorden van de Berendrecht- en Zandvlietsluizen moeten zijn, wordt aangeraden via de A12 en de Noorderbrug te rijden. Locaties ten zuiden van de sluizen zijn best bereikbaar via de Scheldelaan of via de Tijsmanstunnel (afrit 12 van de R2).