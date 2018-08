Sluis in Antwerpse haven gesloten door brand kg

20 augustus 2018

18u06

Bron: Belga 4 In de haven van Antwerpen is de Zandvlietsluis deze namiddag gesloten na een brand in de besturingskamer van een brug over de sluis. Dat meldt het gespecialiseerde magazine Flows en werd aan Belga bevestigd door het Havenbedrijf Antwerpen. De sluis blijft vandaag alvast gesloten, zowel het scheepvaart- als het wegverkeer worden omgeleid.

Maandag rond 14 uur werd een brand opgemerkt in de besturingskamer van de Frederik Hendrikbrug, die over de Zandvlietsluis loopt aan de Scheldekant. Volgens woordvoerster Nathalie Van Impe van het Havenbedrijf was de brand snel onder controle, maar is er schade aan de stuurkabels van de brug. "Onze technici zijn ter plaatse om te bepalen wat de schade is aan de sluis zelf."

Verkeer omgeleid

De hinder voor wegverkeer op de brug en schepen door de sluis zou beperkt blijven. "Het verkeer op de weg wordt in beide richtingen omgeleid langs de Zandvlietbrug, aan de havenkant van de sluis", zegt Van Impe. "Schepen kunnen in samenspraak met de verkeersleider andere sluizen gebruiken, afhankelijk van hun bestemming."



De Zandvlietsluis en de Frederik Hendrikbrug blijven de rest van de dag nog gesloten. Op basis van het onderzoek van de technici wordt beslist wanneer de sluis weer gebruikt kan worden. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets bekend.