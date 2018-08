Sluikstorten met teelaarde ontdekt: "Mogelijk afkomstig uit wietplantage" Didier Verbaere

03 augustus 2018

15u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Kapellekouter, de Heidestraat, Hofmeers en op Moeregem in het Oost-Vlaamse Massemen werden afgelopen woensdag verschillende sluikstorten van teelaarde gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om overschotten van een cannabisplantage.

Een getuige meldt dat er ook dergelijke hopen teelaarde terug te vinden zijn achter het Geuzenkasteel in Massemen. “Het gaat om 30 tot 40 vuilniszakken met teelaarde die werden achtergelaten. We onderzoeken de zaak maar alles wijst erop dat de aarde afkomstig is uit een illegale plantage. Er werden geen sporen van planten gevonden.

"We zijn opzoek naar getuigen en eventueel verdachte (bestel)wagen die de zakken er gedropt hebben”, weet commissaris Icten Sertan van de politiezone Wetteren. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.