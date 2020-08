Slovaakse ex-ambassadeur Vallo over mogelijk contact met Jambon over zaak-Chovanec: “Luister, dat is echt zeer delicaat” HR

28 augustus 2020

13u51

Bron: VTM Nieuws 0 Ontslag dreigt voorlopig niet voor Jan Jambon (N-VA), maar de dood van Jozef Chovanec veroorzaakt alvast serieuze imagoschade. Vraag is nu of Jambon dan toch zélf contact heeft gehad met Slovakije over de zaak. VTM Nieuws heeft contact gehad met de Slovaakse ambassadeur die toen op post was. In een telefonisch interview noemt hij de zaak “zeer delicaat”.



“Ik heb al twintig telefoontjes gekregen van Belgische journalisten”, zegt Stanislav Vallo. “Om maar één ding te weten: of ik die bepaalde persoon heb ontmoet.” De man, die op pensioen is in Slovakije, zit duidelijk verveeld met de aandacht. Volgens een uitgelekt rapport van Buitenlandse Zaken was er destijds rechtstreeks contact met toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, maar die ontkent dat stellig.



“Officieel ben ik ontvangen op het ministerie door de diplomatieke raadgever”, zegt Stanislav Vallo. “Ik heb de diplomatieke raadgever ontmoet, en voor de rest herinner ik me niet... Het was een heel moeilijke periode voor ons allemaal.”

“Neemt u me eigenlijk op?”

Gevraagd naar de rol van de Belgische ereconsul voor Slovakije in ons land, de heer Peter De Nil, die in het gelekte rapport wordt geciteerd als tussenpersoon, antwoordt Vallo: “De ereconsul... Een goede man. Luister, dat is echt heel delicaat. Omdat... Luister, neemt u me eigenlijk op?”, vraagt hij plots. Nadat daar een bevestigend antwoord op volgt, klinkt het plots zo: “Luister, ik heb alles gezegd aan Buitenlandse Zaken. Ik heb daar niets aan toe te voegen.”



Vallo laat wel nog weten dat hij deze namiddag een vergadering heeft bij Buitenlandse Zaken in Bratislava, om te overleggen hoe de communicatie verder moet verlopen.

Rol van ereconsul

Volgens journalist Robin Ramaekers, die belde met oud-ambassadeur Vallo, worstelt die laatste duidelijk met zijn positie. Enerzijds is er het officiële gedeelte, het rechtstreekse contact met Buitenlandse Zaken. Maar er zijn duidelijk ook achter de schermen contacten gelegd.

De rol van ereconsul Peter De Nil moet nog duidelijk worden. “Hoe dan ook valt hem niets te verwijten”, zegt Ramaekers. “Maar het heeft er alle schijn van dat hij in opdracht van de ambassadeur contact heeft gelegd en misschien wel de man is die rechtstreeks contact over de zaak had met Jan Jambon.”

