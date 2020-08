Slovaakse ambassadeur contacteerde Jan Jambon meermaals volgens verslag dat in 2018 werd opgemaakt AW

27 augustus 2020

20u44

Bron: De Standaard 52 Voorlopig blijft het een raadsel of huidig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wist van de schrijnende dood van Slovaak Jozef Chovanec (38). Al staat in het verslag van de Slovaakse ambassadeur Stanislav Vallo letterlijk te lezen dat hij in 2018 contact heeft gehad met Jambon. Maar dat wil Vallo nu niet herhalen, zo schrijft De Standaard.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ambassadeur Vallo heeft via de Slovaakse ereconsul in Mons contact gehad met Minister van Binnenlandse Zaken Jambon en hem de situatie uitgelegd. Minister Jambon gaf geen verdere informatie over de zaak”, zo staat te lezen in het verslag dat op 2 juli 2018 werd opgemaakt, en twee dagen later formeel werd rondgestuurd naar de diensten van Buitenlandse Zaken en andere diplomatieke posten. Daarnaast werd er in het verslag uitdrukkelijk gevraagd om de toenmalige kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon) in te lichten.

Nog wat verder in het verslag staat vervolgens dat de Slovaakse ereconsul in Bergen contact heeft gehad met Jambon. De situatie werd uitgelegd tijdens die ontmoeting, maar Jambon gaf geen verdere informatie over de zaak.



Kortom, het verslag vermeldt dat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon tweemaal gecontacteerd werd. Maar dat wil de voormalige ambassadeur niet bevestigen of ontkennen. Ook voor VTM NIEUWS wil Vallo, die inmiddels met pensioen is, niet reageren.



Buitenlandse Zaken in Bratislava reageert wel kort: “Kort na de arrestatie van de Slovaakse burger in februari 2018 hebben wij contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken in België. Dat is ons belangrijkste communicatiekanaal met de lokale autoriteiten. De ambassadeur heeft persoonlijk contact gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken van België.” Het is onduidelijk of toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) wél op de hoogte werd gebracht.

Geen herinnering

De zaak heeft betrekking op het overlijden van de Slovaakse arrestant Josef Chovanec twee jaar geleden nadat hij in een politiecel in Charleroi hardhandig werd aangepakt. Het voorval kwam afgelopen dinsdag ter sprake in de bevoegde kamercommissie. Minister van Binnenlandse Zaken De Crem zei daar dat toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jambon begin juli 2018 op de hoogte werd gebracht van het overlijden van Chovanec. Jambon zegt zich “niets te herinneren” van het incident. Ook zijn de “ware proporties hem, noch zijn kabinet, onder de aandacht gebracht”.

Het verslag dat de VRT-nieuwsredactie en De Standaard in handen kregen is een weergave van het gesprek tussen de ambassadeur van Slovakije en de directeur Bilaterale Relaties van de FOD Buitenlandse Zaken. Het is niet duidelijk of het contact met minister Jambon letterlijk verwijst naar een contact met de minister of iemand van zijn kabinet.

In een telefonisch onderhoud met de VRT-nieuwsredactie zegt de toenmalige Slovaakse ambassadeur intussen dat hij zich niet meer herinnert met wie hij destijds gesproken heeft. “Ik heb toen contact gehad met de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Maar met wie ik precies sprak, herinner ik me niet.”

Volgende week dinsdag komt Jan Jambon zelf tekst en uitleg geven in de bevoegde kamercommissie.

Lees ook:

Hoe moet het verder met Jambon? Imagoschade is groot, maar de rangen sluiten zich (+)