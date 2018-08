Sloppenwijk wordt opgeruimd: wilde illegale bezetting van privaat terrein nabij Noordstation eindelijk afgelopen ADN

20 augustus 2018

19u39

Bron: Belga 0 De bezetting van een privaat terrein in Schaarbeek door een vijftigtal mensen - veelal zonder verblijfsvergunning - is afgelopen. De laatste persoon die er verbleef, is vandaag vertrokken. Dat meldt burgemeester Bernard Clerfayt.

De gemeente had de eigenaars van het terrein aan de Paviljoenstraat, nabij het Noordstation, al maanden gevraagd het nodige te doen bij de vrederechter om een einde te maken aan de wilde bezetting van enkele Roma-families en verslaafden.

Halfweg augustus verbleven tot vijftig personen op het terrein in een dozijn barakken, in erg lamentabele omstandigheden. De families werden opgevolgd door de sociale diensten en door de wijkpolitie. In de loop van de week hebben ze het terrein verlaten, vandaag is ook de allerlaatste bewoner vertrokken. De burgemeester weet naar eigen zeggen niet waar ze heen zijn gegaan.



Intussen zijn de opruimingswerken ter plaatse begonnen. Voor de site geldt een bouwvergunning om er een gebouw met achttien appartementen op te trekken.