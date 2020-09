Slimme watermeter komt op dreef IB

01 september 2020

05u22

Bron: Belga 3 De drie grootste watermaatschappijen in Vlaanderen gaan samen digitale watermeters installeren. Door oude analoge watermeters bij mensen thuis te vervangen door een digitaal exemplaar worden de meterstanden automatisch iedere dag doorgegeven. Dat bericht De Tijd vandaag.

In een eerste fase willen De Watergroep, Farys en Pidpa 70.000 slimme watermeters installeren. Vanaf 2023 volgt de rest van Vlaanderen. Mogelijk wordt ook de elektriciteitsnetbeheerder Fluvius betrokken bij de plaatsing van de toestellen.

De drie grote waternetbeheerders zijn niet de eersten die overstappen op de digitale meter. De drie kleinere Water-Link (Antwerpen), IWVA (Koksijde) en AGSO (Knokke) plaatsten al in 2017 samen een groepsaankoop bij de leverancier Hydroko. Water-Link is veruit het verst gevorderd en installeerde in juli haar 100.000ste digitale meter.

Flexibele tarieven

De digitale meter laat toe meer diverse en flexibele tarieven aan te rekenen. Via de waterfactuur kunnen mensen aangemoedigd worden hun verbruik te spreiden doorheen de dag of zuiniger met water om te springen. In de watersector gaan stemmen op om het in periodes van droogte duurder te maken extra water te gebruiken om bijvoorbeeld een zwembad te vullen.