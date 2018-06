Slimme meters brengen 100 miljoen euro meer op dan verwacht kg

14 juni 2018

15u51

De uitrol van digitale meters in Vlaanderen - die start in 2019 - zal een positief effect op de samenleving hebben van 440 miljoen euro op twintig jaar. Dat is honderd miljoen euro meer dan verwacht, blijkt uit een rapport van de Vlaamse energieregulator Vreg.

In 2019 begint in Vlaanderen de uitrol van de digitale elektriciteits- en gasmeters. Behalve een kost, levert die uitrol ook maatschappelijke opbrengsten op. Digitale meters kunnen immers zorgen voor energiebesparing, maar er zijn ook geen huisbezoeken meer nodig zijn om de standen op te meten, fraude kan sneller worden opgespoord en er zijn geen aparte budgetmeters meer nodig.

440 miljoen euro

De Vreg voerde vorig jaar een kosten-batenanalyse uit, die dit jaar werd geactualiseerd op basis van nieuwe cijfers. En wat blijkt: in plaats van de geschatte 336 miljoen euro maatschappelijke opbrengst, zal de opbrengst volgens de Vreg 440 miljoen euro op twintig jaar bedragen.

Dat komt omdat de digitale elektriciteitsmeters iets goedkoper uitvallen, en de aardgasmeters iets duurder. Er zijn meer elektriciteits- dan gasmeters nodig, zodat het saldo positief is. Ook het systeem om de gegevens te verwerken, blijkt minder duur dan verwacht. Dat geldt ook voor de telecommunicatie van de meters.

Goedkopere tarieven

De uitrol van de digitale meter zal ook worden gevoeld in de tarieven. In de nieuwe analyse is de consument iets goedkoper af. De Vreg verwacht een impact voor een gemiddelde klant van 15 euro per jaar voor elektriciteit, en 12 euro voor aardgas. Eerder ging de Vreg uit van respectievelijk 16 en 12 euro.