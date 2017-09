Slimme kilometerheffing voor personenwagens wordt onvermijdelijk kv

16u23

Bron: Belga 2596 Photo News Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts heeft van de regering toestemming gekregen om het onderzoek naar een slimme kilometerheffing voor personenwagens te finaliseren. Officieel is het nog steeds de volgende legislatuur die de beslissing moet nemen, maar geen enkele Vlaamse partij is nog fundamenteel tegen het systeem gekant, op Vlaams Belang na. Het Brussels gewest heeft besloten om mee in het Vlaamse traject te stappen.

In het Vlaams parlement werd vandaag gedebatteerd over de jongste studie in opdracht van het departement Mobiliteit. PwC stelt daarin vast dat het voor de Vlaming "zo niet langer kan". De regering gaf toestemming om te beginnen met het uitwerken van het juridische luik en de kosten-batenanalyse.

Onvermijdelijk

Vlaams Belang staat intussen alleen in haar verzet tegen de invoering. Oppositiepartijen Groen en sp.a waren bij de vroegste voorstanders en ook N-VA, in de figuur van Ben Weyts, ijvert al langer voor de heffing. "Ik vermoed dat het onvermijdelijk wordt", zei nu ook Marino Keulen van Open Vld. "Maar ik denk wel dat, als je de stap zet, je moet zorgen dat de randvoorwaarden er zijn, zoals voldoende alternatief voor de auto." Voor CD&V is het cruciaal dat spitsmijders minder belasting gaan betalen dan ze vandaag doen.

Voor CD&V is het cruciaal dat spitsmijders minder belasting gaan betalen dan ze vandaag doen.

Brussel

Het Brussels gewest heeft intussen besloten om mee in het Vlaamse onderzoek te stappen. Dat is niet onbelangrijk, al was het maar omdat delen van de Brusselse Ring over grondgebied van het Brussels Gewest lopen. Wallonië blijft voorlopig inzetten op een wegenvignet, een piste die in Vlaanderen volledig van de baan is. "Daarmee ga je in tegen de basislogica van 'de gebruiker betaalt'", aldus Weyts.

Big bang

Een groot proefproject voor de slimme kilometerheffing komt er overigens niet. "Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat een dergelijk project erg duur zou zijn en heel weinig effect sorteert", zei Filip Boelaert van Mobiliteit en Openbare Werken. Als niet iedereen meedoet is er immers geen 'big bang' in de afname van de files.

Eens de politieke beslissing genomen, is er volgens het departement nog ongeveer 3,5 jaar nodig om het systeem op te starten: 2 jaar voor de aanbesteding en 1,5 jaar om de architectuur op te zetten.