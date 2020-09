Slimme camera’s speuren straks naar bellende bestuurders HAA

10 september 2020

11u03

Bron: Het Belang van Limburg, Le Meuse 8 Bestuurders die bellen achter het stuur zijn gewaarschuwd: verkeersinstituut Vias opent binnenkort met slimme camera’s de jacht op weggebruikers die hun gsm gebruiken terwijl ze aan het rijden zijn. Dat melden ‘Het Belang van Limburg’ en ‘La Meuse’.

Op de Belgische wegen staan momenteel ongeveer 1.900 ANPR-camera’s opgesteld. Deze ‘slimme camera’s’ zijn opgetrokken langs drukke verkeerspunten of staan gemonteerd op politiewagens. Hun doel is om nummerplaten te herkennen. Inbreuken tegen de verkeersregels kunnen zo geregistreerd worden. De bekendste toepassing van het systeem is de trajectcontrole, maar de camera’s worden ook gebruikt om geseinde kentekenplaten op te sporen.

Antwerpen

In Nederland worden ANPR-camera’s daarnaast ook gebruikt om automobilisten te vatten die bellen achter het stuur of al rijdend met hun gsm bezig zijn. Vias heeft dit systeem bij onze noorderburen bestudeerd en werkt momenteel aan een test voor op onze wegen. “Binnenkort wordt dat gedemonstreerd”, bevestigt woordvoerder Benoît Godard in ‘La Meuse’.

De camera’s zullen opgesteld worden aan een autosnelweg in de buurt van Antwerpen. “We gaan er testen uitvoeren en kijken of iemand al rijdend zijn gsm gebruikt”, aldus Godard. De software die de beelden van de ANPR-camera’s analyseert, maakt het mogelijk om overtreders te betrappen, klinkt het. “Dat moet dan bevestigd worden door een agent.”

Mensen beseffen nog steeds onvoldoende hoe gevaarlijk gsm’en achter het stuur is Koen Ricour, directeur van de Federale Wegpolitie

Vorig jaar werd liefst 105.002 keer een bestuurder betrapt die aan het bellen of sms’en was. Na een jarenlange minieme daling van het fenomeen gaat het om een plotse stijging van 6,3 procent tegenover 2018, zo schreef onze krant eind juni nog nadat het de verkeersstatistieken van de Federale Wegpolitie kon inkijken.

Gevaarlijk

“Mensen beseffen nog steeds onvoldoende hoe gevaarlijk gsm’en achter het stuur is”, verduidelijkte directeur Koen Ricour voor de zomervakantie. “Bij het lezen of versturen van een bericht ga je trager rijden en wijk je veel meer af van je rijstrook. De reactietijd verdubbelt ook: tussen 2,2 en 2,6 seconden in plaats van gemiddeld 1 seconde.”