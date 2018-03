Slimme camera's leiden tot arrestatie van inbrekersbende: bende verdacht van minstens twintig feiten Redactie

18 maart 2018

22u22

Bron: belga 0 Door speurwerk en via de ANPR-camera's (autokentekenherkenning) heeft de federale gerechtelijke politie van Limburg een rondtrekkende dadergroepering een halt toegeroepen. De speurders wisten donderdag in Paal (Beringen) na een heterdaad drie Servische inbrekers te vatten. Ze worden van een twintigtal feiten verdacht.

De woninginbraak gebeurde donderdagnamiddag. De politie kon de buit van de inbraak terugvinden. Er kwam een doorbraak in het onderzoek dankzij het ANPR-schild. Alerte getuigen konden de politie een signalement van de voertuigen geven die de verdachten tijdens hun rooftocht gebruikten. Via het cameranetwerk werden de verdachte voertuigen in Lummen opgemerkt. Vanuit Lummen heeft de federale politie een discrete achtervolging ingezet, waarna de arrestaties in het Luikse volgden.

De bende wordt van een twintigtal feiten verdacht. Die werden tussen 31 januari en dit weekend gepleegd in Paal (Beringen), Wellen, Hoeselt, As, Genk, Kinrooi, Bilzen, Sint-Truiden, Halen en Lummen. Volgens de federale politie zal het cijfer van inbraken veel hoger liggen, maar dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

De drie gearresteerde verdachten zijn vrijdag bij de onderzoeksrechter in Hasselt voorgeleid. De FGP Limburg zet het onderzoek voort.