Slijmspeelgoed is nieuwste rage, maar niet zonder gevaar HA

22 juni 2018

16u05

Bron: Belga 0 "Wees voorzichtig met slijm!" Die waarschuwing geeft het Antigifcentrum mee in zijn jongste nieuwsbrief, vooral aan ouders van jonge kinderen. Het slijm in kwestie - beter bekend als "slime" - is het nieuwste speeltje van onze kinderen. Je kan het kant-en-klaar in de winkel kopen, maar ook zelf bricoleren. En juist daarin schuilt het gevaar.

"Slime" is een kleurrijke pasta die je tot allerlei fantasierijke vormen kan kneden. Er circuleren verschillende recepten op het internet, maar je kan het ook afgewerkt in de winkel kopen. De precieze samenstelling varieert naargelang de producent, de kok en inspiratie van het moment.

"Vooral het zelf proberen in mekaar steken van zo een speelgoedproduct veroorzaakt problemen", zegt Patrick De Cock, woordvoerder van het Antigifcentrum. Sommige van de bestanddelen van de "slime" kunnen uiterst vervelende huidirritaties of allergische reacties opwekken. Dit kan gaan om lokale uitslag, eczeem of bij langdurig contact zelfs brandwonden.

Panikerende moeders

"We hebben in de loop van dit jaar hiervoor een tiental oproepen gekregen, vooral van panikerende moeders die hun kinderen een kleine hoeveelheid van het 'slijm' in de mond zagen stoppen om het te 'verorberen' - gelukkig zonder veel erg. Bij sommige gevallen was er wel sprake van geïrriteerde ogen en huid", zegt De Cock.

Test-Aankoop trok eerder dit jaar al aan de alarmbel over de hoeveelheid chemische substanties in het speelslijm. Evenals als het Franse gezondheidsagentschap Anses. Dat waarschuwde meer specifiek voor het gebruik van vloeibare papierlijm en boorzuur in het slijm. Deze afzonderlijke ingrediënten zijn immers niet bedoeld om langdurig met de huid in contact te blijven.

Cosmetica

Vloeibare papierlijm bevat een aantal bewaarmiddelen uit de familie van de isothiazolinones, die gekend zijn om hun sensibiliserende eigenschappen. Deze zijn aanwezig in een groot aantal producten waaronder ook cosmetica. Wanneer de lijm oplosmiddelen bevat kunnen deze ook voor irritaties op de luchtwegen zorgen.

De aanwezigheid van boorzuur of borax, ten slotte, geeft het slijm zijn elasticiteit. Het aandeel boorzuur in speelgoed is wettelijk geregeld, maar de toegelaten hoeveelheden worden snel overschreden als men zelf mengsels maakt met boorzuurschilfers of borax gekocht bij de apotheek.