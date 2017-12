Sleurs zet Bracke op zijn plaats: voorlaatste plaats op Gentse N-VA-lijst of niets Redactie

08u00

Bron: belga.be 4 BELGA Elke Sleurs en Siegfried Bracke. De voorlaatste plaats of niets. Dat ultimatum legt de Gentse N-VA voor aan Siegfried Bracke. De exit van Bracke hangt in de lucht. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd aan onze redactie.

Gisterenavond besliste de Gentse lijsttrekker voor N-VA, Elke Sleurs, dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke nog welkom is op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, maar niet op een aantrekkelijke plaats.

Hij krijgt de voorlaatste plaats aangeboden, vlak boven Helga Stevens, die haar Europese ambities opnieuw wil combineren met een lokaal mandaat en achter de schermen al een tijd meewerkt met de ploeg van Sleurs. Dat werd gisteravond besproken tijdens een vergadering met de hele afdeling. Ook Bracke was uitgenodigd, maar liet zich excuseren.

Gedeukt imago

Bracke had maanden terug al informeel het aanbod voor de voorlaatste plaats gekregen. Maar een antwoord kwam er niet. Bracke ambieert zelf de tweede plaats, net na Sleurs, of de onderste, de lijstduwer. Die positie zou Bracke in Gent nog een laatste keer recht tegenover Daniël Termont hebben gepositioneerd, die voor het kartel sp.a-Groen lijstduwer zal zijn.

Maar Sleurs weigert. Zelfs een plaats binnen de top tien zit er niet in. De N-VA Gent maakt al langer de afweging dat Brackes gedeukte imago de partij pijn kan doen bij de verkiezingen.

N-VA vraagt Bracke nu om snel kleur te bekennen. Vandaag zit Elke Sleurs hierover al samen met haar voorzitter, Bart De Wever.