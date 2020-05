Slechtste jaar ooit voor de Belgische visserij RL

03 mei 2020

05u26

Bron: Belga 0 Belgische vissersboten haalden vorig jaar 13.659 ton vis naar boven. Dat is 7,5 procent minder dan in 2018, dat toen al het slechtste jaar ooit was. Dat schrijft La Dernière Heure zondag. De cijfers liggen ver onder die van het recordjaar 1955, toen 69.500 ton werd opgevist.

Verschillende factoren zouden de daling verklaren. Zo is er de overbevissing van de voorbije jaren, waardoor er steeds minder vis in de zee zit. In 2015 werd één op de drie vissoorten al als bedreigd beschouwd. In de Noordzee zouden per vierkante kilometer nog 40.000 vissen zitten. Twintig jaar geleden was dat nog zowat 200.000.

Belgische vissers halen vooral schol, tong en rog naar boven, blijkt nog uit de cijfers.