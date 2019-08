Slechts vijf inschrijvingen bij Departement Mobiliteit voor testdagen pedelecs FVI

13 augustus 2019

14u22

Bron: Belga 1 Vijf mensen hebben zich ingeschreven voor de testdagen pedelecs die het Departement Mobiliteit en Openbare Werken georganiseerd heeft in december 2018 en januari 2019. Die testdagen werden georganiseerd voor de (kleine) groep speedpedelecrijders die geen homologatie- en inschrijvingsbewijs hebben en dus ook geen nummerplaat.

Het gaat om Vlamingen die een voertuig gekocht hebben zonder gelijkvormigheidsattest, of die zelf een fiets hebben omgebouwd. Dat meldt het departement Mobiliteit.

Vanaf 11 december 2018 moeten speedpedelecs ingeschreven zijn bij de federale overheidsdienst Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) en over een speedpedelec-nummerplaat (SP-nummerplaat) beschikken. Voor zo'n inschrijving en nummerplaat is er een gelijkvormigheidsattest nodig.

Meer dan 500 mensen hebben zich geregistreerd via de website, maar het merendeel heeft zich niet ingeschreven voor een testdag. Tijdens de online registratie konden mensen via een checklist zelf al grotendeels controleren of hun voertuig aan de strenge voorschriften voldeed. Zo kregen pedelecrijders een eerste indicatie over welke aanpassingen noodzakelijk zijn.

Nadien kregen de mensen ook een mail van het departement met bijkomende informatie over de uit te voeren aanpassingen. Op basis van die informatie kwam het merendeel van de mensen tot de vaststelling dat meerdere aanpassingen nodig zijn om te beantwoorden aan de voorschriften voor speedpedelecs opgelegd door de federale overheid. Sommige aanpassingen zijn niet zo evident. Daarnaast brengen aanpassingen ook kosten mee.

Tijdens de testdagen in Londerzeel is er één speedpedelec gehomologeerd. De kostprijs van de test bedroeg 191 euro, maar eigenaars hoefden de kostprijs niet te betalen wanneer hun fiets niet door de test raakte. Na de testdagen in december 2018 en januari 2019 heeft het departement geen speedpedelecs meer getest en dus ook niet gehomologeerd.

Vandaag komen nog weinig vragen binnen over de homologatie van speedpedelecs en is er geen nood aan bijkomende testdagen. Wel zijn er nog bijna dagelijks vragen over elektrische fietsen. Het gaat dan vooral over fietsen die al geregistreerd zijn in een andere Europese lidstaat. De dienst Homologatie helpt mensen om hun voertuig in Vlaanderen te laten homologeren en registreren.

Het Vlaamse Departement Mobiliteit geeft het advies om een speedpedelec te kopen voorzien van de nodige papieren en raadt mensen met een speedpedelec zonder homologatie- en inschrijvingsbewijs af om met hun voertuig op de openbare weg te rijden. Ze riskeren dan een boete van 116 euro.

De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is voor heel België bevoegd voor de technische voorschriften op basis waarvan speedpedelecs gehomologeerd moeten worden, voor de inschrijving van voertuigen en voor het afleveren van de nummerplaten. De voorschriften kaderen in Europese regelgeving.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid is sinds de zesde staatshervorming in 2015 bevoegd voor de homologatie van voertuigen in Vlaanderen. Het Team Homologatie zorgt ervoor dat speedpedelecs getest worden aan de hand van de criteria van de federale overheid, om ze veilig in het verkeer te kunnen brengen.