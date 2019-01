Slechts minderheid jongeren gaat op jaarlijkse controle bij de tandarts SPS

04 januari 2019

09u14

Bron: Belga 0 Slechts een kleine minderheid van de jongeren in ons land gaat jaarlijks op controle bij de tandarts. In Vlaanderen doet een kwart van de jongeren dat, in Wallonië en Brussel laat respectievelijk 16 en 11 procent van de jongeren elk jaar zijn gebit nakijken. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp opvroeg.

Sinds 2009 is de basistandzorg in ons land tot de leeftijd van 18 jaar gratis. Toch blijken heel wat jongeren heel weinig naar de tandarts te gaan. Bovendien heeft de helft van de jongeren die wel op controle gaan tandbederf door overmatig snoepen of frisdrankgebruik.

Van Camp pleit ervoor om de controle van het gebit toe te voegen aan het medisch toezicht van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).