Slechts kwart penale boetes in 2019 effectief geïnd WDw

06 april 2020

14u11

Bron: Belga 2 Van alle penale boetes die in 2019 werden opgelegd, werd slechts een kwart echt geïnd. Dat meldt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang), die daarover cijfers opvroeg bij minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). Slechts 4 van de 26 inningskantoren slagen er in de helft van de bedragen te innen.

“In 2019 werden er voor het hele land 246.000 boetes ten gevolge van een strafrechtelijke uitspraak ingeschreven, goed voor een totaalbedrag van 430.876.220 euro. Van dat bedrag werd amper 110.705.290 euro of 25,69 procent geïnd. Meer dan 320 miljoen euro aan boetes bleef dus openstaan, en dit enkel voor boetes uit het jaar 2019", voert Vermeersch aan.

Volgens het Kamerlid kunnen vooral de inningskantoren van Gent (13,31 procent geïnd), Tongeren (16,99 procent), Antwerpen (20,77 procent), Charleroi (17,44 procent), Bergen (19,54 procent) en Brussel (21,36 procent) maar lage percentages voorleggen. Enkel Kortrijk, Oudenaarde, Namen en Dinant kunnen meer dan de helft innen.

De strafuitvoering in ons land is, ook op het vlak van geldstraffen, compleet ongeloofwaardig Wouter Vermeersch, Kamerlid VB



Van de 320 miljoen euro die niet werd geïnd, heeft 111,7 miljoen euro intussen de status ‘niet invorderbaar’ gekregen. Dat wil zeggen dat deze door vereffening, faillissement, onvermogend, collectieve schuldenregeling of ambtshalve werden geschrapt.

“De strafuitvoering in ons land is, ook op het vlak van geldstraffen, compleet ongeloofwaardig", concludeert Vermeersch. "De invordering van boetes lijkt vandaag meer op een loterij."

Betere informatisering

Hij pleit voor een betere informatisering van de betrokken diensten. "Dat is een investering die zichzelf trouwens snel zal terugverdienen.”

