Slechts een vijfde van tandartsenpraktijken kan nog functioneren in coronatijden

24 maart 2020

13u07

Bron: Belga 0 De nood naar mondmaskers bij tandartsen blijft enorm groot. Van de grote levering die vorige week in ons land aankwam, werd slechts een fractie aan de tandartsen beleverd. Amper een vijfde van de praktijken beschikt nog over voldoende beschermingsmateriaal om in veilige omstandigheden te kunnen werken.

De Vlaamse Beroepsvereniging van Tandartsen (VBT) begrijpt niet waarom de overheid er niet in slaagt meer beschermingsmateriaal naar ons land te krijgen.

Waarom chartert de overheid geen cargovliegtuig van Defensie om mondmaskers in China op te halen? Frank Herrebout, voorzitter VBT

"Er is een nijpend tekort aan mondmaskers, jassen en gels, en toch slaagt de overheid er precies niet in om die nood op te vullen", zegt VBT-voorzitter Frank Herrebout. "Ik heb vorige week zelf 500 mondmaskers besteld in China, die zijn twee dagen later geleverd. Als ik dat kan op beperkte schaal, moet een overheid toch veel meer kunnen doen? Charter een cargovliegtuig van Defensie om ze daar op te halen."

Druppel op hete plaat

Tandartsen werken enkel nog urgente tandzorg af. Voor controles en verwijderen van tandsteen wordt gewacht tot de coronacrisis is gaan liggen. “Niet alle praktijken beschikken nog over voldoende materialen om veilig te kunnen werken", zegt Herrebout. "Een vijfde van de praktijken is nog open en ziet gemiddeld vier à vijf patiënten per dag. Zo’n 150 praktijken kregen elk twintig mondmaskers van de overheid, dat is natuurlijk slechts een druppel op een hete plaat."

Parodontologen en orthodontisten hebben hun praktijken allemaal gesloten. Zij werken vaak met minder urgente problemen en hebben de hen resterende materialen ter beschikking gesteld van de algemene tandzorg.