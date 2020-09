Slechts één op drie artsen helemaal klaar voor nieuwe coronagolf LH

17 september 2020

12u22

Bron: Belga 6 Amper één op de drie Vlaamse artsen voelt zich in staat om bij een tweede coronagolf dezelfde inspanningen te doen als tijdens de voorbije lente. Dat blijkt vandaag uit een exclusieve peiling bij 454 dokters, uitgevoerd door vakbladen MediSfeer en De Specialist. "Zowel fysiek als mentaal zijn de batterijen onvoldoende opgeladen", klinkt het bij de dokters.

De coronacrisis heeft ook bij de Vlaamse huisartsen duidelijk sporen nagelaten. Op de vraag "voelt u zich bij deze opflakkering van de epidemie in staat om u op dezelfde wijze in te zetten als tijdens de voorbije lente? " antwoorden amper 154 dokters (33,9 procent) "ja". In totaal 266 dokters (58,6 procent) zien het niet zitten, maar geven aan geen andere keuze te hebben, 34 artsen (7,5 procent) zeggen vlakaf niet dezelfde inspanningen te kunnen doen.

Uit de antwoorden blijkt dat de meeste artsen nog niet gerecupereerd zijn van de vorige zware periode. "Zowel op fysiek als op mentaal vlak zijn de batterijen onvoldoende opgeladen", zeggen verschillende dokters. De traditionele drukke wintermaanden die eraan komen dragen ook bij aan het onzekerheidsgevoel.

Communicatie overheid onvoldoende

Ook vinden veel dokters dat de communicatie van de overheid te wensen overlaat. Zo verklaren 259 dokters (62,2 procent) elke dag veel vragen te krijgen over social distancing, contactopsporing en testing. Zo’n 142 dokters (34,1 procent) zeggen soms wel eens vragen hierover te krijgen, 15 dokters (3,6 procent) hebben er nog niet mee te maken gehad. De artsen merken dat er door die vragen minder tijd overblijft voor de patiënten en voelen zich daardoor onder druk gezet.

Opvallend is ook dat 238 dokters (57,2 procent) een zekere nonchalance in het patiëntengedrag zien sluipen. 150 dokters (36 procent) geven aan soms tekenen van morele verslapping te zien, 28 dokters (6,7 procent) zien die nonchalance (nog) niet.

Positief is dat de meeste patiënten geregeld (64 procent) of soms (28 procent) teleconsultaties, attesten en vernieuwingen van voorschriften vanop afstand vragen nu de normale activiteit hervat is. "Een positieve trendbreuk, " klinkt het bij de artsen.

