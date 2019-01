Slechts één gedetineerde ontsnapte vorig jaar uit een Belgische gevangenis ttr

08 januari 2019

15u44

Bron: belga 0 Slechts één gedetineerde is er vorig jaar in geslaagd om uit een Belgische strafinrichting te ontsnappen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Directoraat-Generaal van de Penitentiaire Inrichtingen. De ontsnapping uit de strafinrichting van Dinant gebeurde in de nacht van 21 op 22 juni 2018. De 28-jarige gedetineerde gebruikte daarbij de oudste methode: een beddenlaken.

"Er was geen gijzeling, er werden geen wapens gebruikt en er kwam ogenschijnlijk geen hulp van buitenaf. Het gebeurde met een beddenlaken", preciseerde op 22 juni het hoofd van de politiezone Haute-Meuse, Bernard Dehon.

Ook de voorbije jaren waren er opmerkelijk weinig ontsnappingen uit de vaderlandse gevangenissen. In 2017 was er ook maar één, uit de gevangenis van Lantin in de provincie Luik. Een gedetineerde ontsnapte toen met de hulp drie gewapende medeplichtigen via een ladder. Ook in 2015 viel er maar één ontsnapping te noteren. In 2016 was er zelfs geen enkele.



Volgens het Belgische recht is ontsnappen uit een gevangenis niet strafbaar, als er ten minste geen geweld is gebruikt of andere misdaden zijn gepleegd.