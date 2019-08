Slechts één duo kandidaat voor voorzitterschap bij Ecolo TT

26 augustus 2019

13u16

Bron: Belga 0 Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane vormen het enige duo dat zich kandidaat stelt voor het co-voorzitterschap bij Ecolo. Dat bevestigen de Franstalige groenen na afloop van het partijbureau. Nollet en Maounae benadrukken het belang van Ecolo als "centrale partij" en niet als "centrumpartij".

Aan het hoofd van Ecolo moet statutair een duo staan, het moet gaan om een man en een vrouw én om een Brusselaar en een Waal. Het duo Nollet-Maouane heeft zich nu als enige kandidaat gesteld om de partij de komende jaren te leiden. Op 15 september spreekt de algemene vergadering zich uit over hun kandidatuur.

Nollet, vandaag al voorzitter samen met de Brusselse Zakia Khattabi, is geen onbekende voor het Vlaamse publiek. Hij vormde met Kristof Calvo aan het hoofd van de Kamerfractie Ecolo-Groen een sterke oppositietandem. Maouane zal wellicht maar bij weinigen een belletje doen rinkelen. De dertigjarige Molenbeekse raakte in oktober vorig jaar verkozen in de gemeenteraad en in mei dit jaar in het Brussels parlement. Ze zetelt ook in het parlement van de Franse gemeenschap. Haar stokpaardje is sociale rechtvaardigheid en onderwijs als motor voor emancipatie. Sinds jonge leeftijd speelt ze overigens voetbal.

"We zijn niet van plan een centrumpartij te zijn, maar een centrale partij. We voelen ons niet geroepen om er zomaar bij te zitten", stelt Maouane. "Het wordt onze taal de partij te laten leven naast de meerderheidsdeelnames", voegde Nollet er aan toe. Zoals bekend maakt Ecolo deel uit van de Brusselse regering en zit ze in Wallonië en de Franse gemeenschap aan de onderhandelingstafel.

Het duo bouwt voort op de weg die in 2015 werd ingeslagen door het duo Zakia Khattabi en Patrick Dupriez. "Naast een politieke strijd speelt er zich ook een cultuurstrijd af. We moeten af van het beeld: ik produceer, in consumeer, ik vervuil", aldus Nollet.